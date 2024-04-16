Niymet külfet dengesi doğru kurulmalı.

Seçim sonuçlarının bilançosunu inceleme sürecine bayram tatili nedeniyle AK Parti mola vermişti.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubunda seçimlere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapacak beklentisi oluştu. İlk değerlendirmeyi Erdoğan MYK toplantısında yapmıştı.

Ruh ve kan kaybından söz etmişti.

Başta kendisi olmak üzere parti yönetimini seçimlerdeki başarısızlıktan sorumlu tutmuştu. “Bu masanın etrafındakiler, ben dahil hesap verecek” demişti.

O nedenle Erdoğan’ın AK Parti grubunda yapacağı konuşma derin anlam taşıyor.

AK Parti heyetinde seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürüyor. Çözüm önerileri ve tezler geliştiriliyor.

Bunun dışında Erdoğan, partide ve kabinede değişiklik yapacak mı?

AK Parti seçmenine; 31 Mart’ta verdiğiniz mesajı aldık gereğini yapıyoruz mesajı net bir şekilde verilecek mi?

AK Parti içinde değişiklik gerçekleşecek mi?

Ekonomide olumlu anlamda çıkışlar olacak mı?

Çünkü bu seçimin önemli çıktıları sadece parti yönetiminde ve kabinede yapılacak olan değişiklikler değil.

Seçimlerin ivmesini emekliler ve ekonomi belirledi.

O nedenle enflasyonun düşmeye başladığını,

Hayat pahalılığının yakıcı olmaktan çıktığını,

Emeklilerin temel gıda maddelerine kolaylıkla ulaştığını görecek miyiz?

Emekliler kendileri için verilecek maaş artışını uzunca beklemiş, talepleri kabul görmeyince iktidarı uyarmak için CHP’sini desteklemişti. CHP’ne oy vermeyi sindiremeyenler sandığa gitmemişti. Böyle bir hamleyi beklemeyen AK Parti birçok yerde seçimleri kaybetti.

AK Parti’nin seçim sonrası durum tespiti yaptığı, hatta emekliler için özel olarak nelerin yapılması gerektiği konusunu acilen masaya yatırılarak hareket etmesi bekleniyor.

Bunların dışında AK Parti seçmenine tabanın mesafeli duruşu,

Seçmenin yer sofrasını küçük gören AK Partililer,

Teşkilatlarda nüfus ticareti yapılarak yanlış aday belirlenmesini sağlayanlar,

AK Parti’nin üslup ve siyaset tarzındaki sorunlar;

Kibir, bencillik, üst perde çekmek gibi olumsuz davranışlarla halktan kopuş gibi pek çok sosyolojik ve demografik yapıdaki unsurları da eklemek lazım.

Sistemden kaynaklı sorunlara da ayrı bir başlık açılmalı.

Ekonomiye dair sorunlar var, bunu biliyoruz. Fakat tasarruf alt gelir grubundan değil tam aksi kazanç üzerinden sağlanmalı. Emekli, işçi, memur, çiftçi tasarruf yaparken devletin kurumları, bakanları, vekilleri ve belediye başkanları da tasarruf etmeliler. Aksi takdirde sistemsel sorun çığ gibi büyümeye devam eder.

Niymet külfet dengesi doğru kurulmalı.