Nisa ve Barış'ın mahrem videosu ortaya saçıldı kardeşiz demişlerdi
Survivor 2020 yarışmacılarından olan 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı ve 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı'nın öpüşme videosu sansürsüz olarak sosyal medyaya düştü ortalık karıştı. Her fırsatta aşk yok kardeşiz diyen ikili tepkiler sonunda ilişkilerini kabul etti ve sevgiliyiz dedi. İşte Nisa ve Barış'ın olaylı öpüşme videosu ve ilk açıklamaları...
Survivor 2020'nin en çok konuşulan iki yarışmacısı Nisa ve Barış'ın bugün sosyal medyaya düşen bir videosu olay oldu. Yarışmanın sonlarına doğru iyice yakınlaşan ikili yarışma bittikten sonra sürekli birlikte görüntülenmiş fakat her fırsatta kardeşiz öyle bir şey olamaz açıklaması yapmıştı.
Survivor'da yarışırken şampiyon olan Cemal Can Canseven ile 'kanka' olan Nisa Bölükbaşı'nın programın son haftalarında Barış Murat Yağcı ile olan samimiyeti giderek ilerletmesi o zamanlar dikkatli seyircinin gözünden kaçmamıştı.
Sürekli birlikte görüntülen ikili hakkında sık sık gizli saklı aşk yaşıyorlar dense de özellikle oyuncu olan Barış aralarındaki yaş farkına dikkat çekerek o benim kardeşim, biz kardeş gibiyiz diyerek konuyu kapatıyordu.
Barış Murat Yağcı sadece arkadaş olduklarını açıklarken 'Nisa daha küçük, ailesi yıpranıyor üzülüyor' sözleri de bugün sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.