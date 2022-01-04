Niran Ünsal'dan yıllar sonra 'intihar' itirafı! Çocukluğu travmalarla dolu işte hayatı ve geçmişi...
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'dan yıllar sonra hayranlarını üzen 'intihar' itirafı... Çocukluğunda travmalı bir hayatı olduğunu söyleyen Niran Ünsal çok kez köprüde direksiyonu kırmayı aklından geçirdiğini açıkladı.
Güçlü sesi ve yorumculuğuyla arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Niran Ünsal'ın hayatına ilişkin bilinmeyenleri itiraf ettiği açıklamaları hayranlarını üzdü. 'Haberler' sitesinin YouTube kanalına konuk olan ünlü şarkıcı çocukluğunda yaşadığı travmalar ve acılar nedeniyle intiharı defalarca düşündüğünü, hatta köprüden geçerken çoğu kez intihar etmek için direksiyonu kırmanın eşiğinden döndüğünü itiraf etti.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programının bu haftaki konuğu olan Niran Ünsal şaşırtıcı itiraflarıyla sosyal medyanın gündemine düştü...
Çocukluk döneminde yaşadıklarından ve erken yaşta anne olmasının kendisine verdiği duygusal yüklerden bahseden Niran Ünsal, intiharın eşiğinden döndüğü anları da anlattı.
"O köprünün dili olsa da konuşsa. Kaç kere direksiyonu kırayım diye düşündüm"
Çocukken yaşadığı sorunlardan dolayı intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen ve yaşadığı zor günlerden bahseden şarkıcı Niran Ünsal, "O köprünün dili olsa da konuşsa. Kaç kere direksiyonu kırayım diye düşündüm" dedi.