Niran Ünsal'dan yıllar sonra 'intihar' itirafı! Çocukluğu travmalarla dolu işte hayatı ve geçmişi...

Güçlü sesi ve yorumculuğuyla arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Niran Ünsal'ın hayatına ilişkin bilinmeyenleri itiraf ettiği açıklamaları hayranlarını üzdü. 'Haberler' sitesinin YouTube kanalına konuk olan ünlü şarkıcı çocukluğunda yaşadığı travmalar ve acılar nedeniyle intiharı defalarca düşündüğünü, hatta köprüden geçerken çoğu kez intihar etmek için direksiyonu kırmanın eşiğinden döndüğünü itiraf etti.