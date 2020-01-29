Nilüfer'in sağlık durumu nasıl hastaneye kaldırılmıştı ilk haber geldi
Şarkıcı Nilüfer, 20 gündür hastanede domuz gribiyle mücadele ediyor. Nilüfer, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Geçmişte göğüs kanseri sebebiyle kaldırıldığı hastanede uzun bir mücadele eden Nilüfer, bu kez ağır soğuk algınlığı nedeniyle apar topar kaldırıldı ve kendisine domuz gribi teşhisi konuldu.
Yaklaşık 20 önce soğuk algınlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcıdan günler sonra ilk paylaşım geldi. Hastanedeki penceresinden gördüğü bir martının görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Nilüfer aynı zamanda müjdeli haberi de verdi.
Nilüfer paylaşımında "Hastane odamda beni ziyarete geldi. Ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün. Ne virüsmüş yaaa. Bir kaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar" dedi.
Nilüfer Yumlu Kimdir?
Ticaretle uğraşan Cemil Yumlu ile ev hanımı Lütfiye Hanım’ın tek çocuğudur. 11 yaşında babasını kaybetti. İlkokulu Firuzağa İlkokulu’nda bitirdi. Orta öğrenimini İtalyan Kolejinde tamamladı. Nilüfer 3 yaşında yakalandığı astımla birlikte yaşamaktadır.