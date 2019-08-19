Nilüfer ilçesinde neler oluyor? Uydu görüntüleri ortaya çıktı başkandan açıklama

Yapının en yakın zamanda yıkılmasını bekliyoruz: Olayın takipçisi olduklarını vurgulayan Ufuk Ay, "Nilüfer Belediye Başkanlığı'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na, uydu görüntülerini verdik. Burası tarım alanıdır. İmar izni ve imar planı yoktur. Daha da önemlisi çok nadir doğal güzellikte olan bir yerdir. Baraj gövdesinin üstüdür. Su biriken, sulamada kullanılan, ihtiyaç anında içme suyu olarak da kullanılabilecek olan bir alanın hemen kıyısındadır. Bu nedenle bu yapı kaçağın ötesinde yapılmaması gereken bir bölgededir. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyunda oldukça geniş yer buldu. Nilüfer Belediyesi'nden bir beklentimiz var. Biz bu yapının en kısa zamanda yıkılmasını bekliyoruz. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.