Nilperi Şahinkaya'nın bikinili fotoğrafları görenleri büyüledi beğeni yağdı
Nilperi Şahinkaya, bikinili pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenleriyle paylaştı. Şahinkaya, paylaşımının altına düştüğü notla da dikkatleri üzerine çekti.
Son olarak BluTV'de yayımlanan 'Aynen Aynen' adlı dizide yakın arkadaşı Kerem Bürsin ile beraber rol alan Nilperi Şahinkaya, tatil sezonunu açtı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili hallerini paylaşan güzel oyuncu, beğenileri kaptı.
Toz pembe simli bikini tercih eden Nilperi Şahinkaya, paylaşımlarına "Bu bir aşk şarkısı değil" notunu düştü. Güzel havanın tadını çıkartan Şahinkaya'nın paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Alaçatı'da tatil yapan Nilperi Şahinkaya, "Kısa bir tatil yapalım dedik. Kimse yokken Alaçatı'ya gittik. Güzeldi, dinlendim bolca" ifadelerini kullanmıştı.
Şahinkaya, muhabirlerin, "Pandemi sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Güzel geçti. Evde oturdum, dinlenmiş oldum. Benim için tatil gibi oldu. Evi de çok özlemiştim" şeklinde cevap vermişti.