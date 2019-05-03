Nihat Hatipoğlu'na gelen ilginç soru! Eşime cinler musallat oldu ne yapmalıyım?
ATV ekranlarında yayınlanan "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programına katılan izleyicinin "Eşime cinler musallat oldu,benden şüpheleniyor ne yapmalıyım? sorusuna Nihat Hatipoğlu bakın ne cevap verdi.
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevabı en çok merak edilen soruları ATV ekranlarında canlı olarak cevaplamaya devam ediyor. Sık sık birbirinden ilginç sorular ile karşılaşan Nihat Hatipoğluna bu günde canlı yayında farklı bir soru ile muhatap oldu. İzleyicinin "Eşime görünmeyen varlıklar musallat oldu, benden şüpheleniyor ne yapmalıyım" sorusuna Hatipoğlu bakın ne cevap verdi.
Nihat Hatipoğlu'nun programına Adana'dan canlı olarak bağlanan izleyici "Eşime üç harfliler musallat oldu. Durmadan bana bunu sen yaptırdın dedi. Bende eşime dedim ki Kurban olduğum Allah dedim eğer ben yaptırdı isem benden çıksın, eğer başkası yatırdıysa ben seni Allah'a havale ediyorum dedim.Ben yaptırmadım dedim bana inanmadı. Sürekli psikolojik şiddet uyguladı. Ben ne yapayım" sorusu soruldu.
Hatipoğlu ise bu soruya "İnsanı böyle suçlamak yanlış bir şey. Eşinin kendi hanımından şüphelenmesi bana büyü sihir yaptı demesi çok kötü bir şey. Sen tabi bedduayı etmeseydin keşke dua etseydin neticede dua etmişsin eşinin düzelmesi için. Eşinde kurtulmuş netice itibariyle.
-Eşinde senden özür dilemelidir helallik almalıdır. Karı-kocada birbirinden helallik alırlar. Karı-koca arasındaki problemler yani davalar ahirette görülür.