Nihat Hatipoğlu'na gelen ilginç soru! Eşime cinler musallat oldu ne yapmalıyım?

Nihat Hatipoğlu'nun programına Adana'dan canlı olarak bağlanan izleyici "Eşime üç harfliler musallat oldu. Durmadan bana bunu sen yaptırdın dedi. Bende eşime dedim ki Kurban olduğum Allah dedim eğer ben yaptırdı isem benden çıksın, eğer başkası yatırdıysa ben seni Allah'a havale ediyorum dedim.Ben yaptırmadım dedim bana inanmadı. Sürekli psikolojik şiddet uyguladı. Ben ne yapayım" sorusu soruldu.