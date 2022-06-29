Nihat Doğan'dan, Orhan Gencebay hakkında bomba açıklama! ''İnsan görünümlü sırtlanlar''
YouTube'da yayınlanan bir haber programına konuk olan Nihat Doğan, Orhan Gengebay ile yıllar önce neden küstüğü hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerinin başlama serüveni ve yaşadıkları ile de ilgili detay açıklamalar yaptı. Gencebay hakkında söyledikleri, duyanları şok etti.
YouTube'da yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği bir haber programının bu haftaki konuğu olan şarkıcı Nihat Doğan, çocukluğundan itibaren bugünlere nasıl geldiği, kariyer serüvenini ve yıllar önce Orhan Gengebay ile neden küstüğünü anlattı. Gencebay hakkında söyledikleri duyanları şaşırttı.
''İnsan görünümlü sırtlanlar''
Kalaycıoğlu'nun "Senin deli dumrul hallerin babandan mı?" geliyor sorusu üzerine konuşan Nihat Doğan, "Babamdan geliyor. Bir asi duruşumuz var. Ben agresif bir insan değilim hatta çok eğlenceli biriyim. Haksızlıklar karşısında çok asi bir duruşum var. 13 yaşında yetim kaldım ve bir anda kendimi ailenin babası olarak gördüm.
İstanbul'da kalarak aileme bakmak için boyacılık yaptım ve su sattım. Sokakta olmanın verdiği bir asi duvarım var. Bu sektörde başka türlü olmak çok zor. Timsah, aslan ve kaplanlarla mücadele ediyorsun. Vahşi doğadan da daha vahşi. İnsan görünümlü sırtlanlarla mücadele ediyorsun.
Bunlara karşı da dik durmak zorundasın. Dik durmadığın zaman seni hap gibi yutarlar. Ya biat edeceksin ya el, etek öpeceksin ya da dik duracaksın. Dik duranlar da kaybetti. Ben Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmem. Babamın karşısında bile eğilmedim" dedi.