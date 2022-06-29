Nihat Doğan'dan, Orhan Gencebay hakkında bomba açıklama! ''İnsan görünümlü sırtlanlar''

''İnsan görünümlü sırtlanlar''

Kalaycıoğlu'nun "Senin deli dumrul hallerin babandan mı?" geliyor sorusu üzerine konuşan Nihat Doğan, "Babamdan geliyor. Bir asi duruşumuz var. Ben agresif bir insan değilim hatta çok eğlenceli biriyim. Haksızlıklar karşısında çok asi bir duruşum var. 13 yaşında yetim kaldım ve bir anda kendimi ailenin babası olarak gördüm.