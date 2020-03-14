Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e olay gönderme
Nihat Doğan, bir dönem tartıştığı ve BEYAZ TV'de beraber program yaptığı Ece Erken'e evli bir adamla aşk yaşadığı için olay sözler söyledi.
Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı için günlerdir gündemdenden düşmedi. Yaşadığı yasak aşk nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilen Ece Erken'e bir tepki de eski partneri Nihat Doğan'dan geldi. Nihat Doğan sosyal medya hesabından Ece Erken gönderme yaptı.
Türkücü Nihat Doğan, Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrılmasının ardından kendisi hakkında ağır cümleler sarf eden Ece Erken'e göndermede bulundu.
"İyi ki mazlumun ahına cevap veren Allah var"
Ece Erken'in evli sevgilisinin arabasının dikiz aynalarını parçaladığı görüntüleri izleyen Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ya Rabbim! Benim hakkımı kimsede bırakmadığın için sana ne kadar şükretsem azdır" yazılı bir görsel paylaşan Nihat Doğan, "Havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var. İtibarıma kast eden kim varsa Yüce Rabbim! itibarlarını yerle bir etti.. Allah'a havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var" dedi.
Ece Erken'e ne olmuştu?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Ece Erken evlerine gelerek araçlarına zarar verdiği anların görüntülerini paylaştı. Benan Hanım aynı zamanda Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.