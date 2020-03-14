Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e olay gönderme

"İyi ki mazlumun ahına cevap veren Allah var"

Ece Erken'in evli sevgilisinin arabasının dikiz aynalarını parçaladığı görüntüleri izleyen Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ya Rabbim! Benim hakkımı kimsede bırakmadığın için sana ne kadar şükretsem azdır" yazılı bir görsel paylaşan Nihat Doğan, "Havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var. İtibarıma kast eden kim varsa Yüce Rabbim! itibarlarını yerle bir etti.. Allah'a havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var" dedi.