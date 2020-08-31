Nihal Candan'ın sevgilisi ağır yaralandı! Ortalığı karıştıran iddia ortaya atıldı
Sosyal medyada verdiği pozlar ile konuşulan Nihal Candan bu kez sevgilisinin yaralanmasıyla gündem oldu.
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Boy, hastanede tedavi altında alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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Olay, 25 Ağustos Salı günü Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralandı.
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Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy, hemen yoğun bakıma alındı.
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Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un, Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.
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