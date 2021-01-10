Nihal Candan'ın cesur pozları Instagram'ı salladı! Küvete girmeden önce...
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Nihal Candan'ın küvet pozu takipçilerini mest etti.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla seneler önce adını duyuran Nihal Candan, daha sonra Survivor'a katılmıştı. Candan şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
116
700 bini aşkın takipçisi bulunan Nihal Candan "yok artık" dedirten cesur pozlarıyla olay olmaya devam ediyor.
216
Günlük yaşamından fotoğraflar paylaşan Nihal Candan bu sefer küvet pozuyla gündem oldu.
316
Kilo alıp verdiği için deforme olan göğüslerine silikon taktıran Candan, küvet pozlarını Instagram hesabından yayınladı.
416