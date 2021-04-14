Niğde'de yöneticilikten istifa edip bu işe başladı! Paraya para demiyor sipariş yağıyor
KAYSERİ'de yönetici olarak çalıştığı firmadan istifa ederek Niğde'de kendi işini kuran Kadir Çakır siparişlere yetişemiyor.
Yaklaşık 6 yıl önce Kayseri'de yönetici olarak çalıştığı ilaç firmasından istifa etti. Memleketi Niğde'de doğal ürünler imalathanesi açan Kadir Çakır, KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansından aldığı desteklerle işletmesini büyüttü.
İmalathanede doğal yöntemlerle üretilen 250 yöresel lezzet, yurt içinin yanı sıra 3 kıtadaki tüketicilere ulaştırılıyor.
Çakır, siparişlere yetişmek ve alt yapıyı güçlendirmek için işletmeyi kurduktan sonra yaklaşık 2 yıl beklediklerini söyledi.
Yaptıkları doğal fermantasyon sirkelerini internet üzerinden de satmaya başladıklarını belirtti.