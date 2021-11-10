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Niğde'de kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Niğde'de kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

NİĞDE'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, trafikteki sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı.

Niğde'de kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Niğde-Çiftlik kara yolu Ketençimen mevkisinde yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. 

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Niğde'de kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Bazı bölgelerde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu. Sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı. 

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Niğde'de kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

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