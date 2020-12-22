Nez savcılığa koştu! Kanlı gelinlikle video çekip boğaz kesme hareketi yapıyordu
Şarkıcı Nez, sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderen kişiden şikayetçi oldu. Tehdit mesajlarındaki detaylar ise kan dondurucu.
Şarkıcı Nez, geçtiğimiz sene Beyoğlu'nda bir mekanda sahne alıyordu. Her gece mekana giderek aynı masada oturan bir şahıs, Nez'e bakarak elini boğazına götürdükten sonra kesme işareti yapıyordu. Haftalarca süren bu durum sonrası Nez'in isteği üzerine şahsın mekana girişi engellendi.
Bunun üzerine iddiaya göre Nez'e sosyal medya üzerine ulaşan bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıya mesaj göndermeye başladı.
Kendisine gelen ölüm videoları sonrası mesajı gönderen kullanıcıları engellese de izlendikten sonra silinen video görüntülü mesajlar her seferinde başka bir kullanıcıdan gelmeye devam ediyordu.
Kendisine gelen bir videoda, üzeri kanlı bir gelinliğin bulunduğu bir odada, mekandaki şahsın yaptığı hareket yapılıyordu.