New York Belediye Başkanı'nın kızı da protestolarda gözaltına alındı
NEW York'ta Cumartesi gecesi göstericiler polis araçlarını devirip ateşe verdi. Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Küçük anarşist bir grubun işi" dedi. Başkan Blasio'nun kızı Chiara'nın da o grupla birlikte gözaltına alandığı ortaya çıktı.
ABD'de siyahi George Flayd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesini protesto gösterileri ülkenin dört bir yanına yayılırken şiddet de giderek artıyor. New York'taki gösterilerde 345 protestocu gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara da var. New York polisi Belediye Başkanı Blasio'ya bağlı...
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara, NYPD kaynaklarına göre Cumartesi gecesi gözaltına alınan 345 protestocu arasında yer aldı.
Cumartesi gecesi çıkan olaylarda 25 yaşındaki Chiara, polisin yoldan ayrılmasını önerdiği 100 kişi arasında yer aldığı ve polisle çatıştıkları için gözaltına alındıkları ifade edildi.
Cumartesi günü kentin çevresindeki büyük barışçıl George Floyd protestoları, akşamın ilerleyen saatlerinde polis ve protestocular arasında dağınık çatışmalara yol açmıştı.