New York Belediye Başkanı'nın kızı da protestolarda gözaltına alındı

ABD'de siyahi George Flayd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesini protesto gösterileri ülkenin dört bir yanına yayılırken şiddet de giderek artıyor. New York'taki gösterilerde 345 protestocu gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara da var. New York polisi Belediye Başkanı Blasio'ya bağlı...