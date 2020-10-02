Nevşehirli vatandaş ay yıldızlı ayvalar yetiştiriyor görenler hayrete düşürüyor

Şu ana kadar 3 tane oldu

Güzel bir olay diye düşünüyorum. Şimdi bir tek bu ayvada değil diğer tüm meyvelerde de bu olay yapılabilir. Ama meyve yetişmeden önce işe başlamak gerekiyor. Ama meyve renk aldıkça istediğiniz figüre dönüyor. İlk kez görenler hayret ediyorlar. Nasıl bir şey olabilir diye. Yapmak isteyenlere de nasıl yapıldığını anlatabilirim. Şu ana kadar 3 tane oldu. Bir arkadaşa verdim. Seri üretime henüz geçmedim. Alıcısını bulursak seri üretime de geçeriz” diye konuştu.