Nevşehir'de yapıp 7 gün bekliyorlar kilosu 35 lira! Sevmeyen yok

Hiçbir katkı maddesi konulmadan pişirilerek puding kıvamına getirilen ürün, taslarla tepsilere alınarak yeniden dinlenmeye bırakılıyor. Ertesi gün tepsilerde dilimlenerek, damdaki tezgahlara serilen ve kurumaya bırakılan köftür, havanın sıcaklığına göre 3 ila 7 gün suyunu çekmesi için bekletiliyor.