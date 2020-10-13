Nevşehir'de yapıp 7 gün bekliyorlar kilosu 35 lira! Sevmeyen yok
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bağ bozumunda elde edilen üzümlerden üretilen Anadolu jelibonuna ilgi her geçen gün artıyor.
Bölgedeki bağlardan özenle seçilen beyaz üzümler, makine yardımıyla suyu çıkarıldıktan sonra bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Un karıştırarak belli bir kıvama getirilen ürün, odun ocakları üzerindeki kazanlarda kaynatılıyor.
Hiçbir katkı maddesi konulmadan pişirilerek puding kıvamına getirilen ürün, taslarla tepsilere alınarak yeniden dinlenmeye bırakılıyor. Ertesi gün tepsilerde dilimlenerek, damdaki tezgahlara serilen ve kurumaya bırakılan köftür, havanın sıcaklığına göre 3 ila 7 gün suyunu çekmesi için bekletiliyor.
Tüketime hazır hale gelen köftür, soğuk bir odada muhafaza edilerek yıl boyunca talebe göre çeşitli illere gönderiliyor.
Üzümün zahmetli serüveni sonrası ortaya çıkarılan köftür, hem çocuklar hem de yetişkinlerce sıkça tüketiliyor.