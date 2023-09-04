Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Araçlarıyla sel sularına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti. Aksaray'daki selde ise bir kişi öldü kaybolan bir bebeği arama çalışmaları sürüyor.
Nevşehir dün akşam saatlerinde sağanak yağışın etkisi altında kaldı Bazı ilçelerde ev ve işyerlerini su bastı. Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti.
Gülnar ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesinde, aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki 40 EK 339 plakalı araç sel sularına kapıldı.
Araç sürücüsü Şevket Şimşek ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.