Nevşehir'de kar yağınca Kapadokya'da tablo gibi fotoğraflar ortaya çıktı
NEVŞEHİR'de kültür, tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar dolayısıyla masalsı görüntüler oluştu.
NEVŞEHİR'de gece başlayan yağış, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Yağışın ardından turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği Ürgüp ilçesi ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ve Çavuşin köyü çevresinde peribacalarıyla kaplı alanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle turistlerin çoğunluğu konaklama tesislerinde kalmayı tercih ederken; az sayıda turist, ATV motorlarla vadiler içinde düzenlenen tura katıldı.
Yağış ve soğuk hava nedeniyle sakinliğin gözlemlendiği turistik merkezlerdeki esnaf, iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.