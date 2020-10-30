Nevşehir'de bu mezarı gören bir daha bakıyor! Yapımı yıllar sürdü

Çok önemli bir kişiliktir: Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu mezarda bizler için çok önemli bir şahsiyet olan Ahmet Mustafa Efendi, namıdiğer Hacı telgraf ve eşi yatıyor. Hacı telgraf bizim için çok önemli bir kişiliktir." diye konuştu.