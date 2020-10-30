Nevşehir'de bu mezarı gören bir daha bakıyor! Yapımı yıllar sürdü
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan mezar görenlerin ilgisini çekti.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde köprü üzerinde bulunan mezar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kaya üzerinde bulunan mezara bakan bir daha bakıyor
Sultan 2. Abdulhamit zamanında sarayda telgrafçı başı olarak çalışan Ahmet Mustafa Efendi ve eşinin mezarı Ortahisar beldesinde 1919 yılında yapımı tamamlanan köprünün başında bulunuyor.
Çok önemli bir kişiliktir: Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu mezarda bizler için çok önemli bir şahsiyet olan Ahmet Mustafa Efendi, namıdiğer Hacı telgraf ve eşi yatıyor. Hacı telgraf bizim için çok önemli bir kişiliktir." diye konuştu.
1919 yılında köprü tamamlanmış: Yapımının yıllarca sürdüğünü belirten Ateş "Rivayete göre Sultan 2. Abdulhamit zamanında sarayda çalışmış. Sarayda telgrafçı başı olarak çalışmış. Kasabamızın iki ucunu birbirine bağlayan köprüyü de kasabamıza yaptırmıştır. Köprünün yapımına 1909 yılında başlanmış ve 1919 yılında köprü tamamlanmış. Yani yaklaşık 10 yıl sürmüş. O dönemki imkanlar ile ancak 10 yılda bitirilebilmiş. Bu sayede kasaba halkı kasabanın diğer yakasına araçlarla çok rahat bir şekilde ulaşım sağlamıştır. Köprünün yapımı için Hacı telgraf kendisi bizzat uğraşmış." dedi.