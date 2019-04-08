Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın tutkusuna bakın

Artunay, türkülerin, Anadolu coğrafyasının en önemli kültürel değerlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, bir emniyet mensubu olarak bu değerin geleceğe taşınmasına katkı sunmaya gayret ettiğini dile getirdi. Müziğin hem rahatlattığını hem de toplumla bütünleştirdiğini belirten Artunay, şöyle devam etti: