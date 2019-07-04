Netflix'ten tarihi tütün mamülleri kararı! Bu kategorilerde içilmeyecek

Dünyada en çok kullanılan online dizi ve film izleme uygulaması Netflix, gelen şikayetleri dikkate alarak yeni bir karara imza attı. Belirli kategorilerde tütün ürünleri ve elektronik sigara içilemeyeceğini duyuran platform, bunun tek istisnasının ise tarihi açıdan ya da gerçekler açısından doğruluk olduğunu açıkladı.