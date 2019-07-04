Netflix'ten tarihi tütün mamülleri kararı! Bu kategorilerde içilmeyecek
Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, TV-14 veya altı diziler, ayrıca PG-13 veya altı filmlerde sigara ve elektronik sigara içilmeyeceğini duyurdu.
Dünyada en çok kullanılan online dizi ve film izleme uygulaması Netflix, gelen şikayetleri dikkate alarak yeni bir karara imza attı. Belirli kategorilerde tütün ürünleri ve elektronik sigara içilemeyeceğini duyuran platform, bunun tek istisnasının ise tarihi açıdan ya da gerçekler açısından doğruluk olduğunu açıkladı.
Daha fazla yetişkinlere yönelik olan serilerde de sigara ve e-sigara kullanımı, yaratıcılar için önemli olmadığı ya da karakterin tanımlayıcı bir özelliği olmadığı sürece kullanılmayacak.
Yüzde 92: Sigara karşıtı bir grup olan Truth Initiative adlı sivil toplum kuruluşu, geçen hafta yaptığı açıklamada, gençler arasında popüler olan dizilerin %92’sinde tütün ürünleri kullanıldığını, bu oranın geçen yılki rapordan bu yana %16 arttığını söyledi.
İzleyicileri etkiliyor: Netflix dizilerinde görülen tütün mamulü ürünlerin sayısı yıldan yıla artış gösteriyor. Bunun da, kimi kurum ve kuruluşlarca izleyicileri etkilediği düşünülüyor.