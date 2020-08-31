Netflix'ten herkesin yüzünü güldürecek karar

Televizyon alışkanlığımızı tamamıyla değiştiren Netflix, yeni bir PR çalışması başlattı. Pek çok kişinin hoşuna gitmesi muhtemel bu çalışma, daha çok tüketiciyi Netflix'e çekecek gibi görünüyor. Çünkü tüketiciler artık Netflix'in bazı orijinal yapımlarını ücretsiz olarak, herhangi bir abonelik başlatmadan izleyebiliyorlar.