Netflix'ten herkesin yüzünü güldürecek karar
Dünyaca ünlü online dizi ve film içerik üreticisi Netflix, devrim niteliğinde bir değişikliğe imza attı.
Netflix, tüketicilerin yüzünü güldürecek yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyayla platformun bazı popüler orijinal yapımları, ücretsiz olarak izlenebiliyor. Bu bağlamda bazı orijinal dizilerin ilk bölümü, orijinal filmlerinse tamamı ücretsiz olarak izlenebiliyor.
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Televizyon alışkanlığımızı tamamıyla değiştiren Netflix, yeni bir PR çalışması başlattı. Pek çok kişinin hoşuna gitmesi muhtemel bu çalışma, daha çok tüketiciyi Netflix'e çekecek gibi görünüyor. Çünkü tüketiciler artık Netflix'in bazı orijinal yapımlarını ücretsiz olarak, herhangi bir abonelik başlatmadan izleyebiliyorlar.
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İşte Netflix'te ücretsiz izleyebileceğiniz dizi ve filmler
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Strangers Things
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