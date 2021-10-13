Netflix'in efsane dizisi Squid Game'e Yılmaz Erdoğan'dan 'Gangnam Style' benzetmesi
NETFLIX'in son döneme damgasını vuran ve tüm dünyada ünü dalga dalga büyüyerek izlenme rekorları kıran Kore yapımı dizisi Squid Game hakkında ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'dan dikkat çeken yorum...
Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Erdoğan dijital dizi ve film yayın platformlarını değerlendirdiği açıklamalarında, son zamanlarda popüler olan Güney Kore dizisi Squid Game için, "Gangnam Style şarkısının film versiyonu" diye konuştu.
Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, dijital platformlarda yapılan işlerin; televizyon ile sinema arasında bir yere oturduğunu ve televizyon hızıyla sinema keyfi arasında bir yerde olduğu değerlendirmesini yaptı.
Türkiye sineması tarihinde birçok önemli projeye imza atan Erdoğan, kısa sürede tüm dünyayı kasıp kavuran Güney Kore dizisi Squid Game'i izlediğini ve iyi bulduğunu ifade etti.