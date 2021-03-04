Netflix'in büyük zammına Twitter'da tepki yağdı! Sadakatsiz Acun Ilıcalı göndermesi olay
Netflix Türkiye'nin aylık Türkiye üyelik ücretlerine yaptığı büyük zam sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter'da Acun Ilıcalı ve Sadakatsiz göndermeli tweetler ise görenleri güldürdü.
Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam geldi. Yapılan zammın ardından Netflix'in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıldı. Netflix’in Türkiye’de 3 milyon abonesi bulunuyor.
Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şöyle oldu:
Temel plan ücreti: 17.99 liradan 26.99 liraya yükseltildi. (Yüzde 50 zam)
Standart plan ücreti: 29.99 liradan 40.99 liraya yükseltildi. (Yüzde 37 zam)
Özel plan ücreti: 41.99 liradan 54.99 liraya yükseltildi. (Yüzde 30 zam)
İşte Netflix zammına sosyal medyadan gelen tepkiler...