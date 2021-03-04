Netflix'in büyük zammına Twitter'da tepki yağdı! Sadakatsiz Acun Ilıcalı göndermesi olay

Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam geldi. Yapılan zammın ardından Netflix'in aylık üyelik ücretleri yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artırıldı. Netflix’in Türkiye’de 3 milyon abonesi bulunuyor.