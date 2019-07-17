Netflix tepkilere dayanamadı! İki yılın ardından diziden o sahneleri çıkardı
Netflix, 'Ölmek için 13 Sebep' adlı popüler dizisinden 2 yılın ardından intihar sahnesini kaldırdı. Netflix'in bu kararının ardından dizinin intihar sahneleri yeniden düzenlendi.
Netflix, Ölmek için 13 Sebep (13 Reasons Why) adlı fenomen diziden ergenlik çağındaki Hannah karakterinin intihar ettiği sahneyi, yapımcıların da ortak kararıyla diziden çıkarttı. 2017 yılında yayınlanan dizide, ‘Hannah’ adlı karakterin intihar ettiği an, ‘betimleme’ yöntemiyle gösterilmişti ve bazı çevrelerin tepkisini çekmiş; tartışmaya neden olmuştu.
Netflix, tartışmalara neden olan intihar sahnesinin diziden kaldırılması için neden 2 sene beklediğine dair bir bilgi vermese de bu kararın sağlık uzmanları ile beraber alındığına dair bir açıklama yaptı.
Netflix’ten yapılan açıklamada ise şu şekildeydi: “Birçok genç insan, depresyon, intihar ve yardım isteme gibi zorlu konularla ilgili ilk kez bu dizi sayesinde konuşabildiklerini belirtti. Bu yaz üçüncü sezon hazırlıklarına başladığımızda diziyle ilgili yürütülen tartışma üzerine düşündük.
Sağlık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine, dizinin yaratıcısı Brian Yorkey ve yapımcılarla birlikte, Hannah’nın hayatını sonlandırdığı ilgili sahneyi düzenlemeye karar verdik”