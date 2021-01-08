Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen beş orjinal dizisini açıkladı
Netflix, bugüne kadar en çok izlenen beş orijinal dizisini açıkladı. Listenin ilk sırasında 76 milyon izlenmeyle 'The Witcher' yer aldı.
Netflix, tüm zamanların en çok izlenen beş orijinal dizisini açıkladı. Listenin ilk sırasında 'The Witcher' yer aldı.
Andrzej Sapkowski’nin fantastik roman serisinden uyarlanan 'The Witcher', Netflix’in bugüne kadar çektiği en büyük bütçeli orijinal diziler arasında yer alıyor. Henry Cavill'in başrolde yer aldığı dizi, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt’ın maceraları üzerinden kader ve aile hakkında bir öykü anlatıyor.
İnsanların çoğu zaman yaratıklardan bile daha kötü olduğu bu dünyada yalnız başına dolaşan Geralt’ın yolu, güçlü bir cadı ve genç bir prenses ile kesişiyor. Üçlünün bu tehlikeli Kıta’da hayatta kalabilmek için birlikte çalışması gerekiyor.
İşte; Newsweek'in aktardığına göre, Netflix'in en çok izlenenleri: