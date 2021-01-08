Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen beş orjinal dizisini açıkladı

İnsanların çoğu zaman yaratıklardan bile daha kötü olduğu bu dünyada yalnız başına dolaşan Geralt’ın yolu, güçlü bir cadı ve genç bir prenses ile kesişiyor. Üçlünün bu tehlikeli Kıta’da hayatta kalabilmek için birlikte çalışması gerekiyor.