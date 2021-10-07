Netflix Aşk101'in Kerem'i Kubilay Aka'dan 'özür dilemediğim için özür dilerim' mesajı
NETFLIX'te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki rolüyle son dönemde dikkatleri üstüne çeken oyuncu Kubilay Aka İstanbul Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Aka geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında "Ben özür dilemem kimseye minnet etmem" sözleri için 'özür dilediğini' duyurdu.
Ünlü oyuncu Kubilay Aka, yeni sezonu hayranları tarafından uzun süredir beklenen Aşk 101 dizisinin yayınlanmasının ardından, 'kimseden özür dilemediğini' söyleyerek sosyal medyada günlerce tartışılması ve tepki almasının ardından sözlerine açıklık getirdi ve özür dilemem açıklaması için "özür diledi."
Netflix'in sevilen dizisi Aşk 101'in yeni ve son sezonunun yayınlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde, dizinin diğer oyuncuları Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile birlikte son aldığı dizinin final yemeğine katılan Kubilay Aka çok konuşulacak açıklamalara imza atarak sosyal medyada günlerce gündeme gelecek bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Katıldığı gecede kendisine sorulan soruları yanıtlayan Aka, verdiği cevaplarla sosyal medyada tepki çekti.
"Ben haklı veya haksız özür dilemem"
Kimseden özür dilemediğini söyleyen Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" dedi.