Netenyahu haykırdı

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar bir haftadır aralıksız devam ediyor. Can kayıpları hızla artıyor. İsrail Gazze'ye ağır abluka ve bombardıman uyguluyor.

Batının ve ABD Başkanı Biden'ın koşulsuz desteğiyle İsrail kara harekatına hazırlanıyor. Gazze’de güvenlik duvarı kurup yaklaşan herkesi vuracağını bağıra bağıra haykırıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor İsrail.

Türkiye, Hamas ile irtibata geçip İsrailli sivillerin serbest bırakılmasını isterken, İsrail Bakanı Katz, "rehineler bırakılmadığı sürece Gazze'ye elektrik ve su vermeyeceğiz" açıklaması yaptı. İnsani yardımı reddetti.

İsrail kendi sivil halkını bile önemsemeyerek , ağır abluka sürecinde direnerek "orantısız güçte " ısrar ediyor.

BM abluka altındaki Gazze halkının enerji kaynaklarının kesilmesi, aç bırakılmasının savaş suçu ve insanlık suçu olduğunu ifade etti. Fakat ABD ve Batı ülkelerinin tavrı; katliamı, soy kırımı ve insan hakları ihlalini destekler nitelikte.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın dün İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde İsrail'in "savunma hakkını nasıl kullandığının önemli" olduğunu kendisinin de bir Yahudi olarak var olan duruma açıktan destek vermesinin yanın da Biden'ın "savaşın kuralları vardır" ifadesi anlamını yitirdi.

Blinken'ın Netanyahu'nun "Hamas'ı İŞİD’le eşleştiren" ifadesini desteklemesi kabul edilemez. Netanyahu Hamaslıları ve onlara destek verenleri yok etmekten bahsediyor. Netanyahu intikam planlarını yüksek sesle haykırıyor sahibi ABD’nin yanında.

Bu kışkırtmacı politikanın karşısında Dış İşleri Bakanı Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Erdoğan, ABD'nin krize yaklaşımına destek vermiyor. İsrail'den ablukayı kaldırmasını ve bombardımandan vazgeçmesini istiyor.

ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasını durdurmak için hiçbir şey yapmaması, insanlık kıyımına göz yumması hatta onay vermesinin etkilerini hep birlikte göreceğiz.

Biden "küresel liderlik rolüne" gölge düşürdü, İsrail'i durdurmayarak. Aynı zamanda Çin, Rusya ve İran gibi bir cehennem yangınına sebep oluyor. Bu yangın bu ateş sadece Filistin’de kalmaz sınır ülkeleri de yakar.

LİYAKAT Mİ ?

Katil İsrail’in yaptıkları CHP İstanbul İl Kongresini gündem dışı bıraktı. Ancak CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İmamoğlu belediye ye "100 kişi alıyorsa 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç bu şekilde" demişti. Ekrem İmamoğlu bu açıklamayı reddetmişti.

Fakat İstanbul İl Kongresinde bu açıklama yeniden gündem oldu.

İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, İmamoğlu'nun desteklediği adayın Özgür Çelik’in kazanması için CHP delegelerinin İstanbul Büyükşehir Belediye’sinde işe alındığını açıkladı.

Bu açıklama oldukça anlamlı.

Neden mi ?

Cemal Canpolat sıradan bir aday değil.

Kılıçdaroğlu'nun desteklediği ve daha önce İstanbul'da iki kez il başkanlığı yapmış bir isim.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kendi desteklediği adayın Çelik’in kazanması için tüm imkânlarını sonuna kadar kullanmış anlaşılan.

Liyakat mi…

Oda ne …