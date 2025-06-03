Netanyahu'nun Yalnızlığı ve Türkiye’nin Tarihi Rolü

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan insanlık dramı artık vicdanları aşındıran bir trajediye dönüşmüştür. Bu vahşetin baş aktörü olarak tüm dünya nezdinde adı anılan kişi ise bellidir. Binyamin Netanyahu. Fakat artık rüzgâr tersine dönüyor. Bugün hem içeride hem dışarıda Netanyahu'nun siyasi ömrü tükenmeye başlamış, yalnızlığı derinleşmiştir. Bu yalnızlığın arka planında ise dikkatle okunması gereken yeni bir jeopolitik satranç vardır ve bu satrançta Türkiye artık oyun kuran taraftır.

Trump’ın Satranç Hamlesi

ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’ya olan tavrı artık sır olmaktan çıkmıştır. Trump, kameralar önünde İsrail liderine diplomasi değil, adeta ders vermiştir. İran konusunda dahi ezber bozarak “Artık İran’ın parası var” diyen Trump, açık mesajlar vermiş; hatta İran’a bile yeşil ışık yakmıştır. Bu açıklamaların arkasında, bölgeyi sadece stratejik değil, ekonomik bir pazar olarak gören tüccar mantığı yatmaktadır.

Trump’ın Müslüman liderlerle yürüttüğü milyar dolarlık görüşmelere İsrail’i dâhil etmemesi, Batı'nın gözünde Netanyahu’nun bir yük hâline geldiğinin açık göstergesidir.

Netanyahu, sadece bir İsrail lideri değil, aynı zamanda bölgesel barışın önünde duran bir engel olarak görülmektedir.

Avrupa'nın Dönüşü ve İsrail'in Panik Hâli

Kanada, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden gelen eleştiriler, Netanyahu’nun yalnızlaştığını tescillemiştir.

İsrail kamuoyu, ABD ve Avrupa desteğinin zayıflamasını adeta ulusal bir felaket olarak görmektedir.

İsrail medyasında yer alan analizlerde Netanyahu’suz bir gelecek açıkça yazılmakta; eski Başbakan Naftali Bennett'in Washington’a davet edilmesi ise yeni dönem için ilk sinyal olarak okunmaktadır.

Türkiye: Onurlu Duruşun ve Umudun Adresi

Bu tabloda, Türkiye’nin rolü stratejik olduğu kadar tarihi bir sorumluluğun da tezahürüdür. Sayın Erdoğan liderliğindeki Türkiye, yalnızca Gazze için değil, tüm bölge halklarının onurunu korumak adına kararlı bir mücadele yürütmektedir.

Bugün Netanyahu, içeride eriyen halk desteğini yeniden toplamak için Türkiye ile ilişkileri canlandırma çabasındadır. Ancak Türkiye, hiçbir zaman kişisel ikballerin ya da günübirlik hesapların masası olmamıştır; olmayacaktır da.

Türkiye’nin şartları açık ve nettir: Adil bir barış, sürdürülebilir bir çözüm ve bölge halklarının iradesine saygı.

Filistin İçin Yeni Bir Umut

Netanyahu'nun siyasi ömrünün sona erdirilmesi, sadece İsrail iç siyasetinin bir dönüşümü değil; aynı zamanda Gazze için yeni bir umut ışığıdır. Tüm dünya, akan kanın sorumlusunu biliyor ve o sorumlu artık yalnız. Türkiye, bu yalnızlığın daha da derinleşmesi ve Filistin’in hak ettiği barışa kavuşması için tüm kanalları seferber etmiştir.

Türkiye mazlumun yanında duran bir vicdandır. Mazlumun gözyaşı bizim yüreğimizi ıslatır.

Netanyahu gidecek, yeni bir dönem başlayacak. Bu dönemin adı Sayın Fahrettin Altun’un ifade ettiği gibi var olan sorun “Filistin sorunu değil, İsrail sorunudur” bu sorun adaletin sesi Sayın Erdoğan’ın kararlı liderliğiyle son bulacaktır.