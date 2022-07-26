Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Nesrin Cevadzade gönlünü set arkadaşına kaptırdı.
Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gökhan Alkan'la geçtiğimiz günlerde ayrılmışlardı. Evlilik yolunda giden ilişkilerini bitiren ünlü çift sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmış fakat ayrılık nedenlerini açıklamamışlardı. Cavadzade'nin yine aynı dizide oynadığı set arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı nedeni ile ilişkinin bittiği iddia ediliyor.
Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın dizi setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade çifti sosyal medya hesaplarından evlenmeye karar verdiklerini duyurmuşlardı. Kısa bir süre önce nişanlanan ikili geçtiğimiz günlerde ilişkilerini bitirmişlerdi. Ayrılık nedenlerini açıklamayan ünlü çiftten Nesrin Cavadzade gönlünü meskeltaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı.
Son olarak Show TV'de yayınlanan 'Üç Kuruş' adlı dizide boy gösteren Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.
İlişkilerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklayan oyuncu çift geçtiğimiz haftalarda birbirleriyle olan fotoğraflarını silmiş ve birbirlerini takipten çıkarmışlardı.
Çıkan iddialara göre Cavadzade 3 Kuruş dizisinde başrol paylaştığı rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı.