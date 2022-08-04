Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya aşkını böyle haykırdı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren, güzelliği mest eden Neslihan Atagül şu sıralar eşiyle kamera karşısına geçmek için gün sayıyor. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre;

Neslihan Atagül, önceki gün yapımcı Erol Avcı ile Etiler'deki bir mekanda toplantı yaptı. Toplantı sonrası objektiflere takılan Atagül'e basın mensupları evlilik yıl dönümünü sordu. Atagül eşi Kadir Doğulu için "Kadir umarım hayatımda her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye..." dedi