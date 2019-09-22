Neslican Tay'ın vasiyetini dayısı açıkladı! Bakın annesiyle en çok neyi istiyormuş
Kanserle verdiği mücadeleyi daha önce 3 kez yenmesinin ardından geçtiğimiz günlerde yeniden yakalandığı illet yüzünden hayatını kaybeden Neslican Tay'ın vasiyeti ortaya çıktı.
Kendisini Türkiye'ye kanserle verdiği savaşla ve umut dolu hisleriyle tanıtan Neslican Tay, 20 Eylül akşamı yaşamını yitirmişti. Cenazesi bugün (22 Eylül) kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek olan Neslican Tay'ın, vasiyeti yerine getirilecek.
Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı, yeğeninin vasiyetini şu sözlerle açıkladı: “Neslican’ın ve annesinin istediği bir şey vardı. Bacağını kaybettiğinde hastanede bırakmamıştık. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz, bedenini bütünleştireceğiz orada.”
Bacağını 2017 yılında kaybetmişti: 2017 yılında kanser hastalığına yakalandığını öğrenen, ardından tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican Tay, yıllardır mücadele ettiği hastalığa 4. kez yakalanmıştı.
Kendisi duyurmuştu: Neslican, kansere 4. kez yakalandığını ise sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
- "Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu."
- "Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti.