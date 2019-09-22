Neslican Tay'ın vasiyetini dayısı açıkladı! Bakın annesiyle en çok neyi istiyormuş

Kendisi duyurmuştu: Neslican, kansere 4. kez yakalandığını ise sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

- "Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu."

- "Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti.