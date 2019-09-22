Neslican Tay'ın vasiyeti gerçekleştiriliyor annesiyle en çok bunu istiyordu
Kanseri daha önce 3 kez yenmesinin ardından geçtiğimiz günlerde yeniden yakalandığı illet yüzünden hayatını kaybeden Neslican Tay'ın vasiyeti gerçekleştirilerek Rize'de toprağa veriliyor.
Kendisini Türkiye'ye kanserle verdiği savaşla ve umut dolu hisleriyle tanıtan Neslican Tay, 20 Eylül akşamı yaşamını yitirmişti. Cenazesi bugün (22 Eylül) kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecek olan Neslican Tay'ın, vasiyeti yerine getiriliyor.
Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı, yeğeninin vasiyetini şu sözlerle açıklamıştı: “Neslican’ın ve annesinin istediği bir şey vardı. Bacağını kaybettiğinde hastanede bırakmamıştık. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz, bedenini bütünleştireceğiz orada.”
Nerede toprağa verilecek: Genç kızın cenazesi, merkez Sahil Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi’nde toprağa verilecek.
Annesi perişan haldeydi: Neslican Tay'ın ailesi, gözyaşları içinde hastaneden cenazesini alarak, otobüsle memleketi Rize'ye doğru yola çıkmıştı. O esnada Neslican'ın annesi otobüse tekerlikli sandalye ile güçlükle bindirilmişti.