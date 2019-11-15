Neslican Tay'ın heykeli dikildi 4. kez yakalandığı kanseri yenememişti
Eylül ayında 4. kez yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Neslican Tay'ın Bodrum'da heykeli dikildi.
Kanser hastası olmasına rağmen bunu umursamayan ve milyonlarca kanser hastasına moral olmayı başaran Neslican Tay, mücadelesine yenik düşmüş ve 2 ay önce hayata gözlerini yummuştu. Neslican Tay'ın anısının yaşatılması için Bodrum'da demirden bir heykel yapıldı.
Bodrumlu mimar Mustafa İşeri, kardeşleri Kadir ve Mehmet İşeri, yaşamından ve sözlerinden çok etkilendiklerini söyledikleri Neslican Tay'ın çelikten birebir ölçülerde heykelini yaptılar.
Neslican Tay'ın heykelindeki melek kanatları ise dikkatlerden kaçmadı. Yeni Asır'ın haberine göre kardeşler, yaptıkları heykeli Bodrum Belediyesi'ne hediye etti. Belediye ise hediye edilen heykeli bahçesine dikti. Heykelin sırtında yer alan melek kanatları ise görenlere duygusal anlar yaşattı.
Ne olmuştu?
Hayatını kaybetmeden önce yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, 20 Eylül Cuma günü dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşmüştü.