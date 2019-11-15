Neslican Tay'ın heykeli dikildi 4. kez yakalandığı kanseri yenememişti

Kanser hastası olmasına rağmen bunu umursamayan ve milyonlarca kanser hastasına moral olmayı başaran Neslican Tay, mücadelesine yenik düşmüş ve 2 ay önce hayata gözlerini yummuştu. Neslican Tay'ın anısının yaşatılması için Bodrum'da demirden bir heykel yapıldı.