Neslican Tay hastalığı ne yoğun bakıma alınan gencin doktorundan ilk açıklama

İyi olmayı bekliyorum: - "Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence"