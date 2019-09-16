Neslican Tay hastalığı ne yoğun bakıma alınan gencin doktorundan ilk açıklama
Dördüncü kez kansere yakalanarak Türkiye'yi yasa boğan umut dolu genç Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı. Gencin son sağlık durumu merak edilirken, doktordan ilk açıklama geldi.
2017 yılında kanser hastalığına yakalandığını öğrenen, ardından tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican Tay, yıllardır mücadele ettiği hastalığa 4. kez yakalandı. Geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırılan genç kıza milyonlarca kişi desteklerini dile getirirken, doktorundan beklenen açıklama geldi.
Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanenin direktörü Özer Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada umut dolu genç için değerli hocalarının ve ekip arkadaşlarının elinden geleni yaptığını belirtti. Koca, "Hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek." dedi.
Kendisi duyurdu: Öte yandan Neslican, kansere 4. kez yakalandığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
- "Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti."
İyi olmayı bekliyorum: - "Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence"