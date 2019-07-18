Nesli tehlikede ve kumda yetişiyor! Koparanlar ise 60 bin TL ile ceza alıyor
Dünyada az, ancak Sinop'ta sıklıkla görülebilen kum zambağı bitkisi için harekete geçildi. Nesli tükenme tehlikesinde olduğu gerekçesiyle oluşturulan eylem planında bitkiyi koparanlar rekor ceza ödeyecek.
Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağı bitkisini ticari amaçlı sökenler 60 bin TL idari para cezası ödeyecek. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen bu bitki için Sinop'ta oluşturulan eylem planında vatandaşlara eğitimler de veriliyor.
Kum zambaklarının, nergisgiller familyasından olup soğanlı bir bitki türü olduğunu belirten Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, konu hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
Uzun yaprakları var: "Bu bitki çok yıllıktır. Görüldüğü gibi çok güzel beyaz çiçekleri var. Şeridimsi uzun yaprakları olan bir tür. Özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik bizim çalışmalarımız var."
Bu konuda halkı ve köylüleri toplayarak eğitimler veriyoruz. Toplantılarda özellikle türlerin korunması, hangi türlerin korunması ya da bio kaçakçılık konularında sürekli programlarla eğitimler veriyoruz. Bu bitkiyi koparmanın cezası ağır.