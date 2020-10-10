Nejat İşler'in Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu
Dijital platform BluTV'nin özel yapımı 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' için yayın tarihi belli oldu. Nejat İşler, Rojda Demirer, Miray Daner ve Boran Kuzum gibi ünlü isimler yer alıyor.
Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV'nin ilk tanıtımı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada çok konuşulan; yılın en iddialı projelerinden 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' 27 Ekim'de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın tarihine gün sayan diziden dikkat çekici yeni bir tanıtım ve afiş paylaşıldı.
Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi. Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği 'Saygı', Türkiye'nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer'in hikayesini anlatıyor.
Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir.
Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.