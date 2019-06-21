Nejat İşler saçını kazıttı bambaşka birine dönüştü! Behzat Ç imajına bakın

Nejat İşler'in hastalığı neydi?: Nejat İşler, 2014 yılında septik şok hastalığına yakalanmıştı. Septik şok, sepsis (kan zehirlenmesi) sonucu meydana gelen şok türüne verilen addır. Sepsis, enfeksiyon veya inflamasyona karşı vücudun verdiği bir tepkidir. Genellikle ateş ya da hipotermi, taşikardi, takipne ve mental bozukluklar ve kan sayımında lökosit azlığı ya da artışı ile ile birlikte gelişir.