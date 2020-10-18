Nejat İşler hakkında 15 Temmuz darbe soruşturması başlatıldı! Kim ihbar etti
BluTV'de Saygı ile dizi dünyasına yeniden dönüş yapan Nejat İşler'i bir kişi savcılığa ihbar etti
Bir süredir ekranlarda yer almayan Nejat İşler, BluTV yapımı Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanırken İşler'in attığı bir tweet başını belaya soktu.
18
Milliyet'in haberine göre Nejat İşler hakkında bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu.
28
İşler'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası attığı bir tweet yüzünden ihbar edildiği öğrenildi.
38
İşler 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından “Emir geliyor. Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyorsun. Kafanı kesip vatan haini diyorlar. Emir geliyor. Doğu’ya gidiyorsun. Ölüyorsun. Şehit diyorlar” şeklinde paylaşımı yapmıştı.
48