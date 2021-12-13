Nejat İşler alkolün dozunu kaçırdı, muhabirlere önce küfür sonra el hareketi...

Yıllar önce 3 ay yoğun bakımda yatan ve alkol tüketmesi yasaklanan oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'te oyuncu Rıza Kocaoğlu ile eğlendi. İşler, alkolün dozunu kaçırınca kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek orta parmak işareti yaptı.