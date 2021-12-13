Nejat İşler alkolün dozunu kaçırdı, muhabirlere önce küfür sonra el hareketi...
Yıllar önce 3 ay yoğun bakımda yatan ve alkol tüketmesi yasaklanan oyuncu Nejat İşler, alkolün dozunu kaçırınca, basın mensuplarına önce küfür edip sonra el hareketi yaptı.
Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'de Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile görüntülendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, mekan kapısında kendisini görüntüleyen muhabirlere ağza alınmayacak küfürler etti.
Yıllar önce 3 ay yoğun bakımda yatan ve alkol tüketmesi yasaklanan oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'te oyuncu Rıza Kocaoğlu ile eğlendi. İşler, alkolün dozunu kaçırınca kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek orta parmak işareti yaptı.
"Her zamanki Nejat İşler siz takılmayın"
Gazete Magazin'de yer alan habere göre; mekan kapısında duran müşteriler, muhabirleri teskin ederek, "Arkadaşlar aldırmayın tanımıyor musunuz hiç değişmemiş her zamanki Nejat İşler siz takılmayın" diyerek araya girdi.
Gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılmak isteyen İşler, Kocaoğlu'nun omzuna tutunarak kendilerine çağrılan taksiye doğru yürürken ayakta güçlükle durdular.