'Nefret ediyorum' diyen Yıldız Tilbe 'zehirli et verip gebertin' dedi! Tepki gelince bakın nasıl çark etti
Sosyal medya hesabından yaptığı skandal çağrıyla tepki çeken Yıldız Tilbe tepki gelince çark etmesi olay oldu.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahipsiz saldırgan köpekler için demediğini bırakmadı.
Tilbe, hayvanlarla ilgili ilk olarak "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp,aklı başında , hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır, #Katil5199" dedi.
Hayvanların zehirlenmesi çağrısını Tilbe "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin , insan parçalamak nedir ya" sözleriyle yaptı.
"Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin" diyen Tilbe "Hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan." dedi.