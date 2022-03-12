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'Nefret ediyorum' diyen Yıldız Tilbe 'zehirli et verip gebertin' dedi! Tepki gelince bakın nasıl çark etti

'Nefret ediyorum' diyen Yıldız Tilbe 'zehirli et verip gebertin' dedi! Tepki gelince bakın nasıl çark etti

Sosyal medya hesabından yaptığı skandal çağrıyla tepki çeken Yıldız Tilbe tepki gelince çark etmesi olay oldu.

'Nefret ediyorum' diyen Yıldız Tilbe 'zehirli et verip gebertin' dedi! Tepki gelince bakın nasıl çark etti

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahipsiz saldırgan köpekler için demediğini bırakmadı.

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'Nefret ediyorum' diyen Yıldız Tilbe 'zehirli et verip gebertin' dedi! Tepki gelince bakın nasıl çark etti

Tilbe, hayvanlarla ilgili ilk olarak "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp,aklı başında , hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır, #Katil5199" dedi.

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'Nefret ediyorum' diyen Yıldız Tilbe 'zehirli et verip gebertin' dedi! Tepki gelince bakın nasıl çark etti

Hayvanların zehirlenmesi çağrısını Tilbe "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin , insan parçalamak nedir ya" sözleriyle yaptı. 

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'Nefret ediyorum' diyen Yıldız Tilbe 'zehirli et verip gebertin' dedi! Tepki gelince bakın nasıl çark etti

"Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin" diyen Tilbe "Hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan." dedi. 

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