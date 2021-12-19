Nefise Karatay masaj odasında hayatının şokunu yaşadı! Yarı çıplak halde...
45 yaşındaki 1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay masaj odasında neye uğradığını şaşırdı.
Nefise Karatay, Ortaköy'deki bir spada yarı çıplak halde masaj yaptırırken, odasına karşı cinsten birinin girerek kendisine hakaret etmeye başladığını iddia etti.
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Ünlü manken, sıranın kendisinde olduğunu söyleyip, odaya dalan iş insanıyla kavga edip polise ihbarda bulundu.
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Eski mankenin iddiasına göre, iş adamı odaya girip sıranın kendisinde olduğunu söyledi.
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Karatay, emrivaki bir cümleyle odanın boşaltılmasını istedi.
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