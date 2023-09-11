Nefesler tutuldu! iPhone 15 tanıtılacak mı?
Apple'ın 2023 sonbahar etkinliği, muhtemelen iPhone 15 odaklı olarak "Wonderlust" adıyla yarın saat 20:00'de başlayacak. Eğer etkinlikte herhangi bir sürpriz olmazsa, iPhone 15 ailesi resmi olarak tanıtılacak. Beklentilere göre, iPhone 15 ailesi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden oluşacak. Meraklılar ise bu etkinlikte iPhone 15'in yanı sıra hangi yeni ürünlerin tanıtılacağını merakla bekliyor.
iPhone 15 12 Eylül Apple "Wonderlust" etkinliğinde Apple tarafından sahneye çıkartılacak, en azından aylardır süren söylentilerde yer alan iddialar bu yönde. Aylardır süren söylentiler bize başka şeyler de söylüyor ve bunlardan yola çıkarak Apple'ın yarınki "Wonderlust" etkinliğinde görmeyi beklediğimiz her şeye yönelik tahminler yapılıyor.
Peki, iPhone 15 merkezli geçeceği konuşulan "Wonderlust" etkinliğinde neler tanıtılacak? İşte iddialar...
iPHONE 15 VE iPHONE 15 PLUS
İddialara göre;
Apple, 2023 yılında dört iPhone'lu serisine devam edecek ve standart iPhone 15 modelleri geçen yıla benzer şekilde 6.1 ve 6.7 inç boyutlarında satışa sunulacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile benzer bir görünüme sahip olacak olsa da önemli bir istisna olacak. O da USB-C bağlantı noktası.
İddiaya göre iPhone 15 modelleri, lightning bağlantı noktası yerine USB-C'yi benimseyecek. Apple bu değişikliği, elektronik cihazların standart bir şarj portuna sahip olmasını gerektiren Avrupa'daki düzenleyici değişiklikler nedeniyle yapacak.
Şirketin bu değişikliği sadece Avrupa sınırları içerisinde değil, dünya çapında uygulayacağı düşünülüyor.
Geçen yılın iPhone'larında çentik bulunuyordu. Ancak iddialar doğruysa; iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile bu çentik ortadan kaldırılacak. Bunun yerine yeni iPhone'larda, Apple'ın ilk olarak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için kullandığı Dinamik Ada (Dynamic Island) yer alacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Dinamik Ada'ya sahip olacak olsa da, ProMotion yenileme hızı ve her zaman açık ekran (Always on Display) gibi diğer ekran teknolojileri Pro modelleriyle sınırlı kalacak.
Söylentilere göre küçük bir tasarım değişikliği daha var, o da arka camla ilgili. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın parlak cam bir arka yüz yerine buzlu cam bir arka yüze sahip olması bekleniyor.
Apple'ın iPhone 15 serisi için yeni renkler planladığı, ayrıca her yeni iPhone ile birlikte, renk uyumlu örgülü USB-C kabloları da görebileceğimiz söyleniyor.
Kamera teknolojisi ise iddiaya göre önemli bir güncelleme alacak ve iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ayrıca cihazlarda 12 megapiksel Ultra Geniş kamera da bulunacak, ancak bu kamera iPhone 14 modellerinde bulunan kameranın aynısı olacak.