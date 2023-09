Nefesler tutuldu! iPhone 15 tanıtılacak mı?

Geçen yılın iPhone'larında çentik bulunuyordu. Ancak iddialar doğruysa; iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile bu çentik ortadan kaldırılacak. Bunun yerine yeni iPhone'larda, Apple'ın ilk olarak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için kullandığı Dinamik Ada (Dynamic Island) yer alacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Dinamik Ada'ya sahip olacak olsa da, ProMotion yenileme hızı ve her zaman açık ekran (Always on Display) gibi diğer ekran teknolojileri Pro modelleriyle sınırlı kalacak.

Söylentilere göre küçük bir tasarım değişikliği daha var, o da arka camla ilgili. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın parlak cam bir arka yüz yerine buzlu cam bir arka yüze sahip olması bekleniyor.