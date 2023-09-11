Nefesler tutuldu! iPhone 15 tanıtılacak mı?

iPHONE 15 VE iPHONE 15 PLUS

İddialara göre;

Apple, 2023 yılında dört iPhone'lu serisine devam edecek ve standart iPhone 15 modelleri geçen yıla benzer şekilde 6.1 ve 6.7 inç boyutlarında satışa sunulacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile benzer bir görünüme sahip olacak olsa da önemli bir istisna olacak. O da USB-C bağlantı noktası.

İddiaya göre iPhone 15 modelleri, lightning bağlantı noktası yerine USB-C'yi benimseyecek. Apple bu değişikliği, elektronik cihazların standart bir şarj portuna sahip olmasını gerektiren Avrupa'daki düzenleyici değişiklikler nedeniyle yapacak.

Şirketin bu değişikliği sadece Avrupa sınırları içerisinde değil, dünya çapında uygulayacağı düşünülüyor.