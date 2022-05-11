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Neden gözlük taktığını yıllar sonra anlattı! Ayna solisti Erhan Güleryüz'ün son halini gören tanıyamadı

Neden gözlük taktığını yıllar sonra anlattı! Ayna solisti Erhan Güleryüz'ün son halini gören tanıyamadı

Bir döneme damga vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Neden gözlük taktığını yıllar sonra anlattı! Ayna solisti Erhan Güleryüz'ün son halini gören tanıyamadı

Ayna; Erhan Güleryüz, Cemil Özeren ve Can Güney tarafından 1996'da kuruldu. Aynı yıl Erol Kӧse’nin prodüktӧrlüğünde ilk albümünü piyasaya çıkardı. 'Gittiğin Yağmurla Gel' ile başlayan müzikal yolculuk, 2002'de 'Bostancı Durağı' albümünden sonra bitti. 

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Neden gözlük taktığını yıllar sonra anlattı! Ayna solisti Erhan Güleryüz'ün son halini gören tanıyamadı

 Aynı yıl yapımcı Erol Kӧse ile yollar ayrılırken, solistlerden Cemil Özeren de gruba veda etti. Erhan Güleryüz ise 2004 yılında 'Doğum Günü' adlı solo albümüyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 1996, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Grup Ödülü'nü alan Ayna, Altın Kelebek Ödülü'ne de layık görüldü.

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Neden gözlük taktığını yıllar sonra anlattı! Ayna solisti Erhan Güleryüz'ün son halini gören tanıyamadı

Büyük başarılara imza atan ünlü müzisyenler, 2007-2012 yılları arasında belli aralıklarla TRT Müzik kanalında yayınlanan 'Aynadan Yansıyanlar' programını yaptı. Ayna'nın kurucularından Cemil Özeren, 20 Kasım 2012 tarihinde siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

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Neden gözlük taktığını yıllar sonra anlattı! Ayna solisti Erhan Güleryüz'ün son halini gören tanıyamadı

Güleryüz, önceki gün akülü bisikletiyle Cihangir'de görüntülendi. Yıllar sonra güneş gözlükleri olmadan görüntülenen Güleryüz görenleri şaşırttı.

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