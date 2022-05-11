Neden gözlük taktığını yıllar sonra anlattı! Ayna solisti Erhan Güleryüz'ün son halini gören tanıyamadı

Aynı yıl yapımcı Erol Kӧse ile yollar ayrılırken, solistlerden Cemil Özeren de gruba veda etti. Erhan Güleryüz ise 2004 yılında 'Doğum Günü' adlı solo albümüyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 1996, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Grup Ödülü'nü alan Ayna, Altın Kelebek Ödülü'ne de layık görüldü.