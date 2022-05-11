Neden gözlük taktığını yıllar sonra anlattı! Ayna solisti Erhan Güleryüz'ün son halini gören tanıyamadı
Bir döneme damga vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.
Ayna; Erhan Güleryüz, Cemil Özeren ve Can Güney tarafından 1996'da kuruldu. Aynı yıl Erol Kӧse’nin prodüktӧrlüğünde ilk albümünü piyasaya çıkardı. 'Gittiğin Yağmurla Gel' ile başlayan müzikal yolculuk, 2002'de 'Bostancı Durağı' albümünden sonra bitti.
Aynı yıl yapımcı Erol Kӧse ile yollar ayrılırken, solistlerden Cemil Özeren de gruba veda etti. Erhan Güleryüz ise 2004 yılında 'Doğum Günü' adlı solo albümüyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 1996, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Grup Ödülü'nü alan Ayna, Altın Kelebek Ödülü'ne de layık görüldü.
Büyük başarılara imza atan ünlü müzisyenler, 2007-2012 yılları arasında belli aralıklarla TRT Müzik kanalında yayınlanan 'Aynadan Yansıyanlar' programını yaptı. Ayna'nın kurucularından Cemil Özeren, 20 Kasım 2012 tarihinde siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Güleryüz, önceki gün akülü bisikletiyle Cihangir'de görüntülendi. Yıllar sonra güneş gözlükleri olmadan görüntülenen Güleryüz görenleri şaşırttı.