"Neden" diye soran Gökhan Özoğuz, yine gündeme oturdu!
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yaptığı siyasi yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özoğuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımla vergileri eleştirdi.
Seçim döneminden itibaren gündeme ilişkin eleştirilerini sakınmadan sosyal medya hesabından dile getiren Gökhan Özoğuz, yeni bir eleştiriyle gündeme geldi.
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Gökhan Özoğuz vergilerle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:
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“Ülke olarak neden ÜRETİM yapamıyoruz? Neden her şey ama her şey bize binlerce katı vergilerle geliyor. Verginin vergisinin vergisini veriyoruz? Bunu biri bize çıkıp açıklayabilir mi?
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NEDEN her şeyi 3 katı fiyatına alıyoruz? Şu durumu nasıl düzelteceğiz acaba? GEMİ BATIYOR GEMİ!” sözleriyle tanımladı.
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