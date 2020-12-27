Neden aşı olunmalı? İşte koronavirüs aşısı olmak için 10 neden

1- Aşılar güvenlidir

Yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşılar, şimdiye kadar tarih boyunca geliştirilen diğer tüm aşılardan daha yüksek bir teknolojiye ve bilgi birikimine dayanıyor ve hepsi içinde en güvenli olanları. Ayrıca klinik deneyler, çeşitli yaş ve etnik grupları içeren 10 binlerce kişi üzerinde yapılıyor ve sonuçlar aşıların sadece hafif yan etkilere sahip olduğunu gösteriyor. Uzmanlar yüzde 90-95 arasındaki etkinlik oranları bildiren Pfizer/BioNtech, Moderna ve Sinovac aşısının, daha önce çeşitli hastalıklar için geliştirilen aşılardan çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu durum, aşılanan her 10 kişiden en az 9’unun hastalanmayacağı anlamına geliyor.