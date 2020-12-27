Neden aşı olunmalı? İşte koronavirüs aşısı olmak için 10 neden
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşılar, dünyada 1,76 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan pandemiyi durdurmak için hayati bir önem taşıyor.
Yüzde 90-95 etkinlik gösterdiği açıklanan, Pfizer/BioNtech, Moderna, SinoVac ve Sputnik V aşılarıyla ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Kanada, İsrail, Bahreyn ve Rusya’da şimdiye kadar 3,5 buçuk milyon kişinin aşıladığı tahmin ediyor. Türkiye'nin Çinli ilaç firması SinoVac'tan aldığı 50 milyon doz aşının ilk partisi ise bu gece yola çıkıyor.
Bilim insanları toplumda aşıyla sürü bağışıklığının sağlanması için nüfusun en az yüzde 60-70'nin aşılanması gerektiğini açıkladı. Yani, Türkiye'de en az 50 milyon , dünyada ise 4,5 milyar kişinin aşı olması gerekiyor. Bu nedenle, insanların kendilerini ve sevdiklerini koruması, ekonomik kayıpların en aza indirilmesi ve toplumsal refahın sağlanması için aşı olmak bir tercihten ziyade insani bir görev...
İşte koronavirüs aşısı olmak için 10 neden...
1- Aşılar güvenlidir
Yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşılar, şimdiye kadar tarih boyunca geliştirilen diğer tüm aşılardan daha yüksek bir teknolojiye ve bilgi birikimine dayanıyor ve hepsi içinde en güvenli olanları. Ayrıca klinik deneyler, çeşitli yaş ve etnik grupları içeren 10 binlerce kişi üzerinde yapılıyor ve sonuçlar aşıların sadece hafif yan etkilere sahip olduğunu gösteriyor. Uzmanlar yüzde 90-95 arasındaki etkinlik oranları bildiren Pfizer/BioNtech, Moderna ve Sinovac aşısının, daha önce çeşitli hastalıklar için geliştirilen aşılardan çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu durum, aşılanan her 10 kişiden en az 9’unun hastalanmayacağı anlamına geliyor.
2- Aşı yaptırmayı tercih etmek, yaşamı ya da ölümü seçmek demek
Covid-19’un da dahil olduğu aşıyla önlenebilen tüm hastalıklar riskl taşıyor. “0ur World in Data”nın verilerine göre 1990 ile 2017 yılları arasında tüm dünyada aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaklaşık 1,5 kişi hayatını kaybetti. Bu hastalıklar arasında tüberküloz, kızamık, hepatit B, hemofilus influenza tip B, tetanoz, meningokok menenjit, sarı humma ve difteri yer alıyor.