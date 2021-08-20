Necla Nazır'ın evini eski damat bastı! Kapıları tekmeleyip tehdit etti: Sizi öldüreceğim
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necla Nazır, eski damadı tarafından ölümle tehdit edildi. Evi basan eski damat, kapıları tekmeleyip usta sanatçıya büyük korku yaşattı.
Sanat dünyasının iki ünlü ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur, kendisi gibi müzisyen olan Taner Şafak ile evlenmiş, 2019 yılında ise boşanmıştı.
Çiftin oğullarının velayeti Tuğçe Tayfur'da kalırken mahkeme, Şafak'ın bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Şafak, bir süre önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etmişti.
Sabah'ın haberine göre, eski karı-koca arasında yeni bir kriz çıktı. Bu sefer Tayfur'un annesi Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necla Nazır, eski damadıyla karakolluk oldu.
Nazır, torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak'ı arayıp durumu bildirdi. Ancak eski damat, müsait olmadığını, gelemeyeceğini söyledi.