BIST 1.438
DOLAR 8,53
EURO 9,98
ALTIN 489,47

Necla Nazır'ın evini eski damat bastı! Kapıları tekmeleyip tehdit etti: Sizi öldüreceğim

Necla Nazır'ın evini eski damat bastı! Kapıları tekmeleyip tehdit etti: Sizi öldüreceğim

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necla Nazır, eski damadı tarafından ölümle tehdit edildi. Evi basan eski damat, kapıları tekmeleyip usta sanatçıya büyük korku yaşattı.

Necla Nazır'ın evini eski damat bastı! Kapıları tekmeleyip tehdit etti: Sizi öldüreceğim

Sanat dünyasının iki ünlü ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur, kendisi gibi müzisyen olan Taner Şafak ile evlenmiş, 2019 yılında ise boşanmıştı. 

114
Necla Nazır'ın evini eski damat bastı! Kapıları tekmeleyip tehdit etti: Sizi öldüreceğim

Çiftin oğullarının velayeti Tuğçe Tayfur'da kalırken mahkeme, Şafak'ın bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Şafak, bir süre önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etmişti.

214
Necla Nazır'ın evini eski damat bastı! Kapıları tekmeleyip tehdit etti: Sizi öldüreceğim

Sabah'ın haberine göre, eski karı-koca arasında yeni bir kriz çıktı. Bu sefer Tayfur'un annesi Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necla Nazır, eski damadıyla karakolluk oldu.

314
Necla Nazır'ın evini eski damat bastı! Kapıları tekmeleyip tehdit etti: Sizi öldüreceğim

Nazır, torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak'ı arayıp durumu bildirdi. Ancak eski damat, müsait olmadığını, gelemeyeceğini söyledi.

414