Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'ın mesajlarını ele geçirdi 12 yıl hapsi isteniyor!
Necati Şaşmaz, boşanmak istediği eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını illegal yollarla ele geçirdi. Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor.
Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Boşanma davası sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait olan özel konuşmaları yasal olmayan yollarla ele geçirip CD halinde mahkemeye delil olarak sundu.
Bunun üzerine harekete geçen Nagehan Şaşmaz'ın, 11 ayrı ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarının 'evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını' belirterek şikayetçi oldu.
Şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz'ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz'dan habersiz cep telefonunu alarak Whatsapp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi.
Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.