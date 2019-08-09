Ne oluyor bu otobüslere? Hatay-İstanbul otobüsü alev alev yandı
Hatay'dan İstanbul'a doğru yola çıkan Metro Turizm'a ait bir otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Yolcuların kurtulduğu yangın, Mersin otoyolunda meydana geldi.
İçindeki 44 yolcusuyla Hatay’dan İstanbul’a giden Ahmet Okçu yönetimindeki Metro Turizm’e ait 34 GN 8564 plakalı otobüsün motor bölümü, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevler aracı tamamen sardı
Sürücünün otobüsü yol kenarına yanaştırmasının ardından yolcular tahliye edildi. Yolcuların tahliyesinin ardından alevler aracı tamamen kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın tüpü yetersi kaldı
Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün alev aldığını fark edince ilk olarak yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini belirtti. Yangın söndürme tüpüyle aleve müdahale ettiğini vurgulayan Okçu, buna karşın çabasının yetersiz kaldığını anlattı.