Ne oluyor bu otobüslere? Hatay-İstanbul otobüsü alev alev yandı

Ne oluyor bu otobüslere? Hatay-İstanbul otobüsü alev alev yandı

Hatay'dan İstanbul'a doğru yola çıkan Metro Turizm'a ait bir otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Yolcuların kurtulduğu yangın, Mersin otoyolunda meydana geldi.

Ne oluyor bu otobüslere? Hatay-İstanbul otobüsü alev alev yandı - Sayfa 1

İçindeki 44 yolcusuyla Hatay’dan İstanbul’a giden Ahmet Okçu yönetimindeki Metro Turizm’e ait 34 GN 8564 plakalı otobüsün motor bölümü, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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Ne oluyor bu otobüslere? Hatay-İstanbul otobüsü alev alev yandı - Sayfa 2

Alevler aracı tamamen sardı

Sürücünün otobüsü yol kenarına yanaştırmasının ardından yolcular tahliye edildi. Yolcuların tahliyesinin ardından alevler aracı tamamen kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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Ne oluyor bu otobüslere? Hatay-İstanbul otobüsü alev alev yandı - Sayfa 3

Yangın tüpü yetersi kaldı

Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün alev aldığını fark edince ilk olarak yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini belirtti. Yangın söndürme tüpüyle aleve müdahale ettiğini vurgulayan Okçu, buna karşın çabasının yetersiz kaldığını anlattı.

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