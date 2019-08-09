Ne oluyor bu otobüslere? Hatay-İstanbul otobüsü alev alev yandı

Yangın tüpü yetersi kaldı

Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün alev aldığını fark edince ilk olarak yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini belirtti. Yangın söndürme tüpüyle aleve müdahale ettiğini vurgulayan Okçu, buna karşın çabasının yetersiz kaldığını anlattı.